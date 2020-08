Najzápadnejší západ bývalého Československa

Kam sa dá ísť v tomto čase na dovolenku a bezpečne sa vrátiť na Slovensko? Tak nad tým sme dumali začiatkom júna. Syn Filip vymyslel Česko a mne sa to zapáčilo.

Až tesne pred dovolenkou sa to začalo vyvíjať s rastúcim počtom nakazených trochu negatívne. Zvažovali sme alternatívu na Slovensku. Ale keďže sa u mňa prejavovali príznaky cestovateľskej abstinencie a západná časť Čiech bola ešte mnou nepreskúmaná, zostali sme pri pôvodnom pláne.

Vymyslel som itinerár, naplánoval výlety a tak už sedíme v nočnom vlaku do Prahy. Ráno prestúpime smer Cheb a po deviatej sme v našej prvej destinácii – Mariánské Lázně. Náš ubytovateľ nás už čaká na stanici a odvezie do apartmánu priamo nad kolonádou. Je to naturalizovaný Rus, ktorý žije už 20 rokov v Česku. Podľa jeho slov je tu poloprázdno a chýbajú turisti z Ruska a Nemecka. Presne to máme radi. Hneď prvá naša cesta vedie na kolonádu a popri spievajúcej fontáne. Krásne hraje, ale ako zistím nasledujúce ráno, príliš hlučne a príliš skoro.

Mariánské Lázně, pohľad z okna (Andrej Šverha)

Kolonáda (Andrej Šverha)

(Andrej Šverha)

​Mariánské Lázně sa stali dejiskom niekoľkých politických rokovaní.16. augusta 1904 sa v hoteli Nové Lázně zišli pri oficiálnom stretnutí cisár František Jozef I. a britský kráľ Eduard VII. (Andrej Šverha)

Mariánské Lázně sú príjemným mestečkom s asi 13 000 obyvateľmi a sú najmladšie z presláveného trojuholníka západočeských kúpeľných miest. Nás očarili okolitou prírodou a možnosťami ľahkých turistických prechádzok. Prešli sme sa na vyhliadkovú vežu Hamelika a popri srnčej obore sme sa dostali k hornej stanici lanovky. Aj Filip po celom dni zostal uchvátený toľkou nádherou, aj našim apartmánom až mu chýbali slová, keď skonštatoval „Normálne máš tu internet, máš tu všetko čo ti treba k životu“ :)))

(Andrej Šverha)

Goetheho námestie (Andrej Šverha)

Krásny výber cieľových destinácii na autobusovej stanici (Andrej Šverha)

Ďalší deň idylka skončila, o siedmej ma budí „vrieskajúca“ fontána a ja o pol ôsmej budím syna, vstávaj máme plán. Ideme pozrieť ďalší český klenot.

Františkovy Lázně nás prekvapili svojim kľudom, obrovským parkom a maličkým centrom. Hneď sme ich prekrstili na dôchodcovské kúpele.

Františkovy Lázně (Andrej Šverha)

v centre (Andrej Šverha)

Základná umelecká škola Járy Cimrmana (Andrej Šverha)

a niekoľko múdrosti od majstra... (Andrej Šverha)

Keďže máme dostatok času navrhujem ísť do ikonického a pre nás (deti normalizácie) najexotickejšieho miesta bývalého Československa – mesta Aš. Pre vysvetlenie, pre nás východniarov to bola najvzdialenejšia destinácia kam sa dalo ujsť bez toho, aby ste opustili rodnú hrudu a ešte rozumeli reči.

Vystúpime z vlaku a zistíme, že do centra je to ešte poriadny kus. Ale motoráčik idúci do centra je už fuč. Nevadí, aspoň lepšie spoznáme mesto. Po pár sto metroch mi ani neviem prečo zíde na um pesnička „Najväčšia diera je Prievidza“ a áno našli sme jej českého brata. Aspoň v informačnom centre (v nedeľu poobede majú otvorené, takže to nie je až taký zapadákov) kúpim pár magnetiek.

Aš na konci sveta (Andrej Šverha)

aj tu žijú ľudia (Andrej Šverha)

Aš (Andrej Šverha)

Aby sme ten západ mali kompletný, zastavujeme sa v konečnej stanici niekdajšieho rýchlika Excelsior (niektoré vozne jazdili až do Františkovych Lázni). Cheb nás prekvapí nádherným námestím, ktoré nám pripomenie náš Bardejov. Majú tu aj hrad a mesto si pozrieme aj z výšky kostolnej veže.

Špalíček je zoskupenie jedenástich pôvodne gotických domov, stojacich teraz na mieste bývalých mäsiarskych krámov, z 13. storočia, nachádzajúci sa na námestí Kráľa Jiřího z Poděbrad v historickom centre Chebu. (Andrej Šverha)

Aj budovy majú oči... (Andrej Šverha)

Chebský hrad (Andrej Šverha)

Dokonalé zakončenie dnešného náročného dňa, keď unavený Filip na izbe skonštatuje „Otec, však ja nevládzem ležať“. Druhý deň relaxačno – poznávacej dovolenky máme za sebou.

Ráno pripravím raňajky a ideme pozrieť Crème de la Crème českého kúpeľníctva. Po šarišsky Karle Varle, po nemecky Karlsbad. Už cesta je zážitkom, vinie sa popri riečke Teplá, krásnymi horskými lúkami a ešte krajšími dedinkami. Chvíľku zdriemneme a sme namieste.

Ideálne miesto na život pre vegetariánov (Andrej Šverha)

Prejdeme mestom okolo šeredného hotela Thermal a už sme v kúpeľnom centre mesta. Keď už sme v svetoznámych kúpeľoch, chcem ochutnať aj z jeho prameňov. Lenže prvý prameň na ktorý narazíme má 60°C a moja plastová fľaša na vodu asi nie je to pravé na ochutnávku. Však budú ďalšie, lenže tie majú 58°C, 54°C tak si naberiem aspoň za náprstok a ochutnám. Ponaučenie, bez originál hrnčeka do Varov nelez. Vyvezieme sa aj lanovkou (nechcem týrať svoje dieťa) na vyhliadku Diana.

Hotel Thermal (stavaný 1967 až 1976). Komplex budov je postavený v štýle Brutalizmu a od začiatku sa o ňom uvažovalo ako o kongresovom hoteli a hlavnom centre Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary. Ten brutalizmus sa naozaj vydaril... (Andrej Šverha)

Karlovy Vary (Andrej Šverha)

Grandhotel Pupp vznikol z celej rady menších budov, ktoré Puppové postupne kúpili a následne prestavali. Proces kupovanie, budovanie a prestavieb trval takmer 150 rokov. Dnešná historizujúce podoba hotela pochádza z jeho prestavby v rokoch 1892-1893 (Andrej Šverha)

(Andrej Šverha)

Pohľad na hotel Imperial z vyhliadky Diana (Andrej Šverha)

Prvá etapa je za nami a chlapská idylka končí, pridáva sa k nám dcéra Soňa. Stretávame sa vo vlaku do Děčína. Ideme sa pozrieť do Českého Švajčiarska. Ubytovali sme sa takmer na „samotě u lesa“ v časti Mezná (časť Hřenska), kde žije okolo 40 obyvateľov. Dnešný deň sme celý precestovali, takže bol (z môjho pohľadu) vlastne oddychový. Zajtra to môžeme rozbaliť.

Hřensko (Andrej Šverha)

Mezná (Andrej Šverha)

Pravčická brána, tu smerujú naše kroky, s rozpätím 26,5 metrov a výškou 16 metrov ide o najväčšiu pieskovcovú skalnú bránu v Európe. Je jedným z najnavštevovanejších miest a zároveň symbolom Národného parku České Švajčiarsko. Príjemnú túru zakončíme plavbou Edmundovou (tichou) soutěskou a výstupom po 200 schodoch k nášmu penziónu. Zhrnul som to do troch viet, ale prešli sme viac ako 20 km.

České Švajčiarsko (Andrej Šverha)

Reštaurácia Sokolí hnízdo (budova z roku 1881) (Andrej Šverha)

Pravčická brána (Andrej Šverha)

a takto sa k nej ide (Andrej Šverha)

Z tejto vyhliadky je najkrajšia (Andrej Šverha)

Tichá (Edmundova) soutěska (Andrej Šverha)

Ráno budíček 7:45 (alebo tak vyzerá veget) a po raňajkách ideme na autobusovú zastávku 2 km vzdialenú (aspoň sa deti preberú), smer Jetřichovice. Cestou po schodoch vytesanými do skál objavujeme aj úplne nový model nemeckých žien – štíhle, vysoké a pekné (fuj, ale som politicky nekorektný...).

Mám pocit akoby sme boli pri mori v Chorvátsku. Občas kráčame po piesku a naokolo sú borovice. Tá vôňa stromov vo mne evokuje prímorskú atmosféru, len keby sme nemuseli zdolávať tie kolmé rebríky...

Cesta hore... (Andrej Šverha)

Mariina vyhliadka (Andrej Šverha)

Cesta k moru, piesok a borovice. Akurát, že skončíte na vyhliadke (Andrej Šverha)

Vilemínina vyhliadka (Andrej Šverha)

Rudolfův kámen (Andrej Šverha)

A ide sa na hrad (Andrej Šverha)

Zbojnícky hrad Šaunštejn (Andrej Šverha)

Absolvujeme päť krásnych vyhliadok a jednu Malú Pravčickú bránu a je čas na obed. Filip nás ešte prehovorí na zrúcaninu Dolský mlýn, kde sa nakrúcala rozprávka Pyšná princezná a mnoho ďalších. Vyhliadkovú túru a ďalších takmer 20 km máme šťastne za sebou.

Dolský mlýn, miesto natáčania niekoľkých českých rozprávok, napríklad Pyšná princezná (Andrej Šverha)

Predposledný deň sa už prejaví únava materiálu. Absolvujeme len prehliadku Děčína, prechádzku areálom zámku a okolia Pastýřske stěny. Aj to sa tam presúvame autobusom.

Ľavý breh Labe s Pastýřskou stěnou a nábrežím (Andrej Šverha)

Děčínský zámok v pohľade od Pastýřské stěny (Andrej Šverha)

Dovolenka v štýle Švihák Lázeňský a Český paštikár sa končí. Deti aj ja sme vrchovato spokojní a unavení. Za 8 dní sme toho veľa prešli a videli. Tak má vyzerať aktívna dovolenka podľa môjho gusta. Západné Čechy nás príjemne prekvapili a pozvali aj na ďalšie spoznávanie. Tie Labské cyklochodníky lákajú k opätovnej návšteve.