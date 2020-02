Na víkend do Afriky? Prečo nie!

Marrákeš je v mojich predstavách zosobnením nefalšovanej exotiky, pestrých farieb a tajuplnosti. Preto som dlho hľadal lacné letenky do tohto mesta. Medzitým prišli nové impulzy, ale niekde v hlave mi to ostalo.

A tak, keď som koncom októbra objavil výhodný pobyt na 3 noci v Marrákeši, ani na sekundu neváham. Zavolám ešte kamarátom, či sa nechcú pridať a už kupujem tri krát.

Odchádzame na konci januára vlakom z východu do Viedne. V IC-čku si k nám prisadne skupina Rómov, ktorí idú do práce na severe Slovenska. Tak sa s nimi dáme do reči. Teda dáme. Milan má dnes zhovorčivú náladu a tak prevažne rozpráva len on. V Žiline zasa nastúpi študent medicíny a Milan pokračuje v rozhovore. Vidno, že má rozhľad a mnohoročné skúsenosti, vie viesť rozhovor na mnohé témy. Asi by mal ísť do politiky :-))

Vo Viedni prestúpime na letiskový autobus a po polnoci sme tam. Do rána to nie je bohviečo, až kým Laco neobjaví voľné lavičky.

Let je príjemný ako cesta ukrajinskou maršrutkou. Sedadlá natlačené na seba, málo miesta v uličke... Našťastie, ale chýba sovietsky puch. Preberie ma až pobrežie Afriky. Zisťujem, že sever tohto kontinentu je celkom hornatý a zaujímavý z pohľadu osídlenia aj infraštruktúry.

Konečne v Afrike (Andrej Šverha)

Je štvrtok pred obedom a pred letiskovou halou nás už čaká náš taxikár s tabličkou a na nej moje meno. Som rád, že aj v Maroku čítajú moje blogy :)

Maroko má takmer 35 miliónov obyvateľov, hlavným mestom je Rabat a najväčším Casablanca. Je to konštitučná monarchia s voleným parlamentom a na čele s kráľom. Pod správu Maroka patrí aj anektované územie Západnej Sahary. Cestovný ruch je so svojimi 55% najvýznamnejšou zložkou HDP. Napríklad poľnohospodárstvo, ktoré zamestnáva rovnako asi 40% obyvateľstva sa podieľa na HDP len 15%. Toľko základných informácii pre tých, ktorí nepoznajú wikipédiu :)

Prvé, čo nás milo prekvapí je príjemná teplota a pekná cesta z letiska lemovaná palmami. Kocháme sa pohľadom na početné parky a opevnenie, ktorým prechádzame do starého mesta. Bývame v riade (niečo ako penzión) v centre mesta.

Náš riad (Andrej Šverha)

Po krátkom oddychu naše prvé kroky vedú smerom na hlavné námestie Jemaa el Fna. Aj keď to vyzerá ako pešia zóna po oboch stranách lemovaná obchodníkmi s hocičím, musíme si dávať pozor na trúbiacich motorkárov a občas zbesilých cyklistov. Jemaa el Fna je srdcom Marrákeša a nájdeme tu zaklínačov hadov, predajcov čohokoľvek, množstvo reštaurácii a všelijakých čudákov.

Chaos všade navôkol (Andrej Šverha)

Miestny spôsob nákladnej dopravy (Andrej Šverha)

Perla Marrákeša - námestie Jemaa el Fna (Andrej Šverha)

Zaklínači hadov (Andrej Šverha)

a rôzne postavičky (Andrej Šverha)

Náhodne si vyberieme reštauráciu a ochutnáme typické jedlá Maroka. Ja si dám tadžín, Milan kuskus s mäsom a zeleninou a Laco niečo úplne vegetariánske. Vlastne aj ja som vegetarián, moja hovädzina je pripálená a tak vyjedám len zbytok zemiakov, mrkvy, cukety a hrášku. Aj to je priam vriace.

Tadžín (vľavo) je najznámejším a najcharakteristickejším jedlom celého Maroka. Vpravo Milanov kuskus (Andrej Šverha)

Keďže je dnes štvrtok a v piatok sa tu alkohol nepredáva, ideme si urobiť zásoby do miestneho supermarketu. Cestou ideme okolo mešity Koutoubia a cez krásny Cyber park.

V doprave sú často využívané motocykle, pre ne často neplatí ani červená na semafore. Križovatka pred mešitou Kotoubia (Andrej Šverha)

Cyber Parc Arsat Moulay Abdeslam (Andrej Šverha)

V parku (Andrej Šverha)

Druh palmy s exotickým názvom (Andrej Šverha)

Marrákeš je štvrté najväčšie mesto Maroka s takmer miliónom obyvateľov rozprestierajúce sa na úpätí pohoria Atlas. Je najnavštevovanejším mestom krajiny a na 5. mieste v Afrike. V roku 1985 bola medina (staré mesto) zapísaná na zoznam svetového dedičstva UNESCO.

Cestou späť sa zastavíme u pouličného predavača ovocných štiav a po ochutnávke šťavy z pomarančov, cukrovej trstiny a granátových jabĺk, alkohol takmer odvrhneme.

Náš predavač čerstvej šťavy (Andrej Šverha)

Slnko tu vychádza v posledný januárový deň o pol deviatej, ale ešte skôr nás zobudí zvolávanie na rannú modlitbu do mešity. Cez deň máme krásnych 26 °C. Najprv sa prejdeme okolo medresy Ben Youssef, poblúdime v úzkych uličkách, kde je aj naša GPS-ka stratená. Potom zažijeme „predajnú akciu“ v Souk de Teinturiers. Ujme sa nás predavač a na začiatok nám poukazuje farby, ktorými sa farbí bavlna a hodváb. Potom nám omotá pás látky okolo hlavy, odfotí nás a očakáva, že sa mu odmeníme nákupom. My s Milanom zdvorilo poďakujeme, ale Laco sa chytí a začne obchodovať. Začne na 60€ a skončí na 10€, vyhlásime ho za najlepšieho obchodníka našej výpravy.

Obchodík s koreninami a arganovým olejom. Príjemný majiteľ nám umožnil neobmedzene fotiť, čo tu nie je obvyklé (Andrej Šverha)

(Andrej Šverha)

Sušiace sa pradena vlny (Andrej Šverha)

Už sme takmer zapadli (Andrej Šverha)

Trhy s koženými výrobkami (Andrej Šverha)

Olivy mnohých chutí (Andrej Šverha)

Prejdeme okolo rozsiahlej mešity Moulay el Yazid a obdivujeme bránu Bab Agnaou. Chvíľu posedíme v parku pod pomarančovníkom a okolo hradieb a úzkymi uličkami sa vrátime k Saadským hrobkám (Tombeaux Saadiens), vedľajší palác El Badi je dnes zavretý.

Mešita Moulay el Yazid (Andrej Šverha)

Najkrajšia brána Bab Agnaou (Andrej Šverha)

Jeden z mnohých vstupov do mediny (Andrej Šverha)

V slepých uličkách (Andrej Šverha)

Sieň 12 stĺpov s hrobkami Ahmada al Mansúra, jeho syna a vnuka v Tombeaux Saadiens (Andrej Šverha)

Tentokrát sme si kvôli výhľadu vybrali za miesto obeda reštauráciu snáď v najvyššej budove na hlavnom námestí (Andrej Šverha)

Za mestom sa týči mohutný Atlas (Andrej Šverha)

V týchto stánkoch si šťavu radšej nedávajte. Nemáte kontrolu nad tým, čo vám vlastne namiešajú (Andrej Šverha)

V podvečerných uličkách (Andrej Šverha)

V sobotu ideme pešo k neďalekému palácu Bahia, ktorý si prezrieme aj z vnútra. Rovno pred ním sadneme do taxíka a odvezieme sa k záhrade La Menara, kde je aj veľká vodná nádrž a leží v blízkosti pristávacej dráhy letiska.

V paláci Bahia (Andrej Šverha)

Hra farieb z mozaikovej výzdoby (Andrej Šverha)

Vojaci a policajt dozerajú na našu bezpečnosť (Andrej Šverha)

Ťavy ako atrakcia pre turistov (Andrej Šverha)

Park La Menara (Andrej Šverha)

Najkrajšiu botanickú záhradu Jardins Majorelle si necháme na koniec. Založil ju Jacques Majorelle v 20. rokoch 20. storočia a neskôr ju zreštauroval módny návrhár Yves Saint Laurent.

Úchvatné Jardins Majorelle (Andrej Šverha)

Pichľavá krása (Andrej Šverha)

(Andrej Šverha)

V novom meste (Andrej Šverha)

Na záver si ešte trochu zanakupujeme. Z rôznorodého tovaru nás najviac zaujmú výrobky z arganového oleja a hlavne krásne a lacné kožené výrobky.

Domov odlietame v nedeľu pred obedom. Dovidenia Marrákeš - أراك مراكش

Už sa lúčime s Marrákešom, letisko Menara (Andrej Šverha)

A už sme späť v Európe. Nad pobrežím Španielska (Andrej Šverha)

Cestujeme s pravým Mexičanom Lacom (Andrej Šverha)

Barcelonu obdivujeme aspoň takto z výšky 11 000 metrov (Andrej Šverha)

A vo Viedni nás čaká zimná nálada pred radnicou (Andrej Šverha)

Na záver krátke zhodnotenie

Je Afrika bezpečná?

Vyjadrím sa len k Maroku. Často tu stretnete policajtov a vojakov so zbraňou. Vo mne to vzbudzuje skôr pocit bezpečia a ochrany, policajti vám pomôžu pri prechode cez rušnú ulicu. Je potrebné si dávať pozor na osobné veci ako kabelky, tašky, mobily. To sa stalo osudné jednému z nás, keď sa mu „stratil“ mobil zo zadného vrecka nohavíc.

Sú naozaj predavači takí neodbytní a dotieraví?

Áno aj nie. Stačí dlhší ako pársekundový pohľad na ponúkaný tovar a predavač vás osloví. Veľmi to však závisí od vašej povahy, pre niekoho je to otravné, pre iného je to skôr hra. Najprv sa vždy spýtam na cenu, predavač povie sumu a ja sa zatvárim, že to nemyslí vážne. Tak mi povie, koľko som za tovar ochotný dať. Ja poviem cca polovičnú alebo tretinovú cenu a zábava sa začína.

Oplatí sa ísť niekoľko tisíc kilometrov pozrieť jedno miesto?

Radšej by som zašiel do Maroka aspoň na týždeň – dva, ale na to by som nikoho z priateľov nenahovoril. Aj tri noci v takom meste ako je Marrákeš je dostatočne dlhý čas na spoznanie jeho najväčších atrakcií v celkom pohodovom tempe. Pre zvedavcov ako sme my sa to vždy oplatí.

Splnila návšteva Marrákeša moje očakávania?

Áno splnila, mesto je naozaj také krásne farebné a plné úžasných záhrad. Miešajú sa tu kultúry Berberov a Arabov a vplyv bývalého kolonizátora Francúzska.